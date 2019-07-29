"Иди, возьми и сделай": что сотворили на "Архстоянии"

Из арт-объекта "Зиккурат" доносились космические звуки оперы Curiosity, вдохновленной twitter-аккаунтом марсохода NASA. Основой для партитур послужил язык программирования.

"Было интересно поговорить о том, что мы живем группами, все очень сильно разделены, и "Зиккурат" с его замкнутым пространством представляет собой микромодель нашего общества и бескрайнего космоса вокруг", — объяснила руководитель лаборатории "КоОПEРАция" Екатерина Васильева.

“Я была внутри — мне очень понравилось, просто обожаю квадрофонический оркестр, тем более в сочетании с современными технологиями", — призналась гостья фестиваля Гульнас.