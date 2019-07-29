"Иди, возьми и сделай": что сотворили на "Архстоянии"

"Из сочетания цветов, которое придумал Клод Моне, из пикселей, из этих маленьких лозинок мы создаем объект размерами почти с Руанский собор", — сформулировал идею "Угруана" Николай Полисский.
"Из сочетания цветов, которое придумал Клод Моне, из пикселей, из этих маленьких лозинок мы создаем объект размерами почти с Руанский собор", — сформулировал идею "Угруана" Николай Полисский.
В создании арт-объекта приглашали поучаствовать всех гостей фестиваля. Волонтер Сергей сравнил этот процесс с медитацией и рассказал, что лично ему важно осознавать свою причастность. По его мнению, в преобразовании глубинки при помощи искусства — "ключ к возрождению всей России".
В создании арт-объекта приглашали поучаствовать всех гостей фестиваля. Волонтер Сергей сравнил этот процесс с медитацией и рассказал, что лично ему важно осознавать свою причастность. По его мнению, в преобразовании глубинки при помощи искусства — "ключ к возрождению всей России".
Работы начались меньше месяца назад — долго ждали разрешения Министерства природных ресурсов. Объект, по меркам фестиваля, грандиозный. "Для "Угруана" понадобились двадцать восемь 12-метровых свай и бетонная плита толщиной полметра. Эта скульптура — первый прецедент, когда мы все делаем точно, детально, с конструктивным проектом, согласованием и экспертизой", — рассказал куратор "Архстояния" Антон Кочуркин.
Работы начались меньше месяца назад — долго ждали разрешения Министерства природных ресурсов. Объект, по меркам фестиваля, грандиозный. "Для "Угруана" понадобились двадцать восемь 12-метровых свай и бетонная плита толщиной полметра. Эта скульптура — первый прецедент, когда мы все делаем точно, детально, с конструктивным проектом, согласованием и экспертизой", — рассказал куратор "Архстояния" Антон Кочуркин.
"Угруан" создается из природных материалов в формате "здесь и сейчас". "Лозу собирают на местных болотах, чистят, скручивают проволокой, варят в печке, заворачивают в рогалики, затем раскручивают и на сутки замачивают в антисептике, чтобы не портилась. Потом еще раз чистят жесткой и мягкой щетками, и только после этого она попадает на покраску", — говорит участница проекта Алевтина, жительница деревни Звизжи.
"Угруан" создается из природных материалов в формате "здесь и сейчас". "Лозу собирают на местных болотах, чистят, скручивают проволокой, варят в печке, заворачивают в рогалики, затем раскручивают и на сутки замачивают в антисептике, чтобы не портилась. Потом еще раз чистят жесткой и мягкой щетками, и только после этого она попадает на покраску", — говорит участница проекта Алевтина, жительница деревни Звизжи.
Каркасные конструкции закроет разноцветная лоза. "Человек окажется словно внутри картины", — пояснил Николай Полисский.
Каркасные конструкции закроет разноцветная лоза. "Человек окажется словно внутри картины", — пояснил Николай Полисский.
Макет "Угруана". Строительство окончится только через полгода. "Очень хотелось бы, чтобы получилась вещь, которая впишется в природу. Она очень сложна, в ней много деталей, много цвета. Под воздействием то солнечных лучей, то снега, то тумана, то дождя объект должен постоянно меняться. Я надеюсь, что скульптура будет неповторима в каждый момент", — уточнил Полисский.
Макет "Угруана". Строительство окончится только через полгода. "Очень хотелось бы, чтобы получилась вещь, которая впишется в природу. Она очень сложна, в ней много деталей, много цвета. Под воздействием то солнечных лучей, то снега, то тумана, то дождя объект должен постоянно меняться. Я надеюсь, что скульптура будет неповторима в каждый момент", — уточнил Полисский.
На некоторых более ранних объектах появились новые инсталляции. На "Ротонду" Александра Бродского нанесли рисунок трехлетней девочки, которая выиграла конкурс на детском "Архстоянии". "Это просто каля-маля, что всех и подкупило. Никакого замысла нет, чистое творчество", — отметил Антон Кочуркин.
На некоторых более ранних объектах появились новые инсталляции. На "Ротонду" Александра Бродского нанесли рисунок трехлетней девочки, которая выиграла конкурс на детском "Архстоянии". "Это просто каля-маля, что всех и подкупило. Никакого замысла нет, чистое творчество", — отметил Антон Кочуркин.
"Блиндаж" Алексея Козыря, созданный в 2006 году, переоборудовали в "Подвал памяти". Там, по словам Кочуркина, сгенерирован запах Никола-Ленивца, который "активировали во время исполнения оперы "Блуждающие огни".
"Блиндаж" Алексея Козыря, созданный в 2006 году, переоборудовали в "Подвал памяти". Там, по словам Кочуркина, сгенерирован запах Никола-Ленивца, который "активировали во время исполнения оперы "Блуждающие огни".
Из арт-объекта "Зиккурат" доносились космические звуки оперы Curiosity, вдохновленной twitter-аккаунтом марсохода NASA. Основой для партитур послужил язык программирования.
"Было интересно поговорить о том, что мы живем группами, все очень сильно разделены, и "Зиккурат" с его замкнутым пространством представляет собой микромодель нашего общества и бескрайнего космоса вокруг", — объяснила руководитель лаборатории "КоОПEРАция" Екатерина Васильева.
“Я была внутри — мне очень понравилось, просто обожаю квадрофонический оркестр, тем более в сочетании с современными технологиями", — призналась гостья фестиваля Гульнас.
Из арт-объекта "Зиккурат" доносились космические звуки оперы Curiosity, вдохновленной twitter-аккаунтом марсохода NASA. Основой для партитур послужил язык программирования.
"Было интересно поговорить о том, что мы живем группами, все очень сильно разделены, и "Зиккурат" с его замкнутым пространством представляет собой микромодель нашего общества и бескрайнего космоса вокруг", — объяснила руководитель лаборатории "КоОПEРАция" Екатерина Васильева.
“Я была внутри — мне очень понравилось, просто обожаю квадрофонический оркестр, тем более в сочетании с современными технологиями", — призналась гостья фестиваля Гульнас.
Опера "WWW" World Wooden Web" состояла из двух частей: звуков, в которые с помощью специальных датчиков преобразовывались данные, полученные от кустов, деревьев и травы, и перформанса с использованием "музыки растений" и при участии артистов. "Мы переводим импульсы растений не только в звуки, но также в тексты и в видео", — подчеркнула режиссер проекта Капитолина Цветкова-Плотникова.
Опера "WWW" World Wooden Web" состояла из двух частей: звуков, в которые с помощью специальных датчиков преобразовывались данные, полученные от кустов, деревьев и травы, и перформанса с использованием "музыки растений" и при участии артистов. "Мы переводим импульсы растений не только в звуки, но также в тексты и в видео", — подчеркнула режиссер проекта Капитолина Цветкова-Плотникова.
Другое музыкальное произведение, "TEO/Teo/THEO", исполняли в "Арке Бернаскони" (объект 2012 года) на границе леса и поля. Авторов этой оперы заинтересовала проблема общения людей с искусственным интеллектом. Режиссер Евгения Беркович: "Мы хотели исследовать страстное желание человека кому-то довериться, в данном случае боту Theo — гаджету".
Другое музыкальное произведение, "TEO/Teo/THEO", исполняли в "Арке Бернаскони" (объект 2012 года) на границе леса и поля. Авторов этой оперы заинтересовала проблема общения людей с искусственным интеллектом. Режиссер Евгения Беркович: "Мы хотели исследовать страстное желание человека кому-то довериться, в данном случае боту Theo — гаджету".
Гости рассказывали, что искали на фестивале энергетическую подпитку и новые впечатления. "Хотим посмотреть на всякие диковинные штуки, которых в Москве не увидишь, воздухом подышать, вырваться из города, развеяться", — говорит Вячеслав.
Гости рассказывали, что искали на фестивале энергетическую подпитку и новые впечатления. "Хотим посмотреть на всякие диковинные штуки, которых в Москве не увидишь, воздухом подышать, вырваться из города, развеяться", — говорит Вячеслав.
Павел приехал за тишиной и спокойствием: "Здесь образуется некая субкультура более свободных, легких, адекватных людей, которые выбираются на природу потанцевать, пообщаться, отдохнуть. Тут добрая атмосфера, которая всех притягивает".
Павел приехал за тишиной и спокойствием: "Здесь образуется некая субкультура более свободных, легких, адекватных людей, которые выбираются на природу потанцевать, пообщаться, отдохнуть. Тут добрая атмосфера, которая всех притягивает".
Вечерние посиделки у арт-объекта "Маяк". Николай Полисский, по его словам, строит в Никола-Ленивце "рай на земле": "Я делаю что хочу, ко мне все приезжают, никто меня отсюда не выгоняет. Это наглость — так жить. Чудо абсолютное".
Вечерние посиделки у арт-объекта "Маяк". Николай Полисский, по его словам, строит в Никола-Ленивце "рай на земле": "Я делаю что хочу, ко мне все приезжают, никто меня отсюда не выгоняет. Это наглость — так жить. Чудо абсолютное".