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РИА Новости
Туризм

На Камчатке сняли на видео спа-курорт для медведей

Вчера, 04:22
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© Фото : Игорь ШпиленокБурый медведь в в Кроноцком заповеднике
Бурый медведь в в Кроноцком заповеднике
© Фото : Игорь Шпиленок
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео, на котором медведи принимают оздоровительные ванны и едят траву в Долине гейзеров.
"Для людей Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике - это уникальная природная достопримечательность, - рассказывают сотрудники заказника. - А для медведей - настоящий спа-курорт. Озера с термальной водой, водные котлы и сочная подогретая теплой землей трава - что еще нужно для полноценного медвежьего отдыха?"
Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.
На этой территории водятся бурые медведи, дикие северные олени, лоси, лисицы, росомахи, горностаи и другие животные.
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ТуризмТуризмтуристымедведиНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
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