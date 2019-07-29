На Камчатке сняли на видео спа-курорт для медведей

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео, на котором медведи принимают оздоровительные ванны и едят траву в Долине гейзеров.

"Для людей Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике - это уникальная природная достопримечательность, - рассказывают сотрудники заказника. - А для медведей - настоящий спа-курорт. Озера с термальной водой, водные котлы и сочная подогретая теплой землей трава - что еще нужно для полноценного медвежьего отдыха?"

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.