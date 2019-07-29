"Главный праздник России". Для кого на вечеринках поют украинские политики

Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на встрече с избирателями в рамках предвыборного тура "Тур перемен" во Львове

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Партия украинского рок-певца Святослава Вакарчука "Голос" преодолела пятипроцентный барьер и прошла в Раду. Музыкант уже выступил с инициативой — принять закон "о сосуществовании с Россией". Его занимает вопрос о возможности гастролей в "стране-агрессоре". Потеря российских гонораров беспокоит и других украинских исполнителей. Помимо этого, пришедшие в политику певцы комментируют такие важные проблемы, как государственный язык и история Украины.

Русские вечеринки

"Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России?" — объяснил Вакарчук необходимость закона о "сосуществовании с Россией". Там должно быть указано, "что можно, а что — нет", уточнил певец. Его поддержал заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука. Правда, чиновник собирается обсудить вообще поездки украинских граждан в соседнюю страну.

И почти сразу выяснилось, что украинский рокер в 2015-м сам пел перед российскими бизнесменами в Монако. Видео концерта в социальных сетях разместил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов с таким комментарием: "Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов".

И пообещал продолжение: "На днях попробуем более подробно". После этой публикации видео было немедленно удалено.

Затем украинские журналисты раскопали еще один любопытный факт. Оказалось, что 2015 год Вакарчук встречал в Майами на "русской вечеринке". В анонсе мероприятия отмечалось, что "организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России". На 2014-2015 годы пришлись самые ожесточенные бои в Донбассе.

Вопрос гастролей и культурных связей с Россией крайне актуален для украинской политики, поскольку певцы и артисты активно участвуют в общественной жизни. Так, во время предвыборной кампании Владимира Зеленского упрекали в том, что он получал деньги из "страны-агрессора".

"Так карта легла"

Непримиримая противница контактов с Россией — певица Анастасия Приходько. В этом году она баллотировалась в Раду. Выдвигалась от "Батькивщины", финишировала девятой из тринадцати с 3,75 процента голосов. Хотя Приходько известна и за пределами Украины, винничане предпочли земляка — юриста Максима Пашковского.

Победительница "Фабрики звезд 2007", в 2009-м Приходько выступала от России на Евровидении и заняла 11-е место. В 2014-м безоговорочно поддержала Киев в конфликте на юго-востоке страны. "Мой голос мне дала не Россия. Мой талант мне дала не Россия. <…> А то, что я попала на российскую "Фабрику звезд", — воля случая. Так карта легла", — оправдывалась она перед "патриотической" аудиторией.

По поводу концертов в России высказывалась категорично: "Зачем туда ездить? Или деньги не пахнут? <…> Я уже говорила, что считаю высшим предательством петь для оккупантов".

В 2018-м заявила, что уходит со сцены. Объясняла: "Устала слушать о том, что я неформат. К сожалению, то, что продается в магазинах "все по десять", покупают быстрее!" Решила попробовать себя в политике и вступила в "Батькивщину". Но успеха и тут не добилась.

Мимо Рады "пролетел" и певец Михаил Поплавский — ректор Киевского университета культуры и искусств, возглавивший список Аграрной партии. К его университетскому культуртрегерству многие относились весьма критично. В 2010-м представитель администрации президента Украины Анна Герман заявила, что "Поплавский наносит колоссальный вред украинской культуре".

"Его университет — это рассадник китча, безвкусицы и голых девиц", — подчеркнула она.

Диагноз "дебилизм"

Другой известный украинский рокер, Олег Скрипка, твердо отказался от выступлений в России. Правда, в Раду не пошел. Когда в 2009-м его попытались выдвинуть в президенты, он уклонился от такой чести, заявив, что его творчество вне политики. Хотя к тому времени уже успел поагитировать за первый Майдан в 2004 году. Сам Скрипка объяснял, что он просто был "за перемены".

Скрипка — последовательный националист. Еще в 2012-м он рассуждал об "антиукраинском расизме крымчан". "Севастополь — единственное место в мире, где негативно относятся к украинскому. За украинский язык там можно получить по морде", — жаловался рокер.

С 2014-го выступал с концертами для "воинов АТО" (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе). Активно комментировал разные политические вопросы. Особенно запомнилось его высказывание о том, что "люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ". "Таким ставят диагноз "дебилизм", — уверял Скрипка. — Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ". Позднее он безуспешно пытался откреститься от этих слов — но в Сеть выложили аудиозапись.

Постмайданную реальность описывает в мрачных тонах. "Две трети наших концертов были в России. Это была наша аудитория, как ни странно, хотя ни одного русского слова не звучало. Украинский музыкальный товар продавался очень хорошо", — констатировал Скрипка, добавив, что гонорары у его коллег сократились в пять раз.

Древние культуры и цивилизации

Руслана Лыжичко считает, что гастроли в России — это выбор самого исполнителя. Победитель Евровидения-2004, она выступала в том же году на "оранжевом" Майдане, в 2006-м стала депутатом Верховной рады, правда, вскоре покинула стены парламента. Была доверенным лицом Юлии Тимошенко.

Второму Майдану наверняка запомнились яркие обещания Русланы — в декабре 2013-го она заявила, что готова раздеться до купальника, чтобы поддержать дух протестующих. Затем пригрозила сжечь себя, если не "произойдут изменения".

Певица помогала Майдану не только на словах: подала в суд иск, который позволил расформировать спецподразделения "Беркут", противостоявшие демонстрантам. После 2014-го активно поддерживала официальный Киев — не признала результаты крымского референдума, участвовала в антироссийских акциях.

В России о ней снова вспомнили в 2018-м, когда она парадоксально высказалась против политики украинизации, проводимой официальным Киевом. Привела при этом такие исторические аргументы: "Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию".