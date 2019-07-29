"Главный праздник России". Для кого на вечеринках поют украинские политики

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Партия украинского рок-певца Святослава Вакарчука "Голос" преодолела пятипроцентный барьер и прошла в Раду. Музыкант уже выступил с инициативой — принять закон "о сосуществовании с Россией". Его занимает вопрос о возможности гастролей в "стране-агрессоре". Потеря российских гонораров беспокоит и других украинских исполнителей. Помимо этого, пришедшие в политику певцы комментируют такие важные проблемы, как государственный язык и история Украины.
Русские вечеринки
"Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России?" — объяснил Вакарчук необходимость закона о "сосуществовании с Россией". Там должно быть указано, "что можно, а что — нет", уточнил певец. Его поддержал заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука. Правда, чиновник собирается обсудить вообще поездки украинских граждан в соседнюю страну.
И почти сразу выяснилось, что украинский рокер в 2015-м сам пел перед российскими бизнесменами в Монако. Видео концерта в социальных сетях разместил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов с таким комментарием: "Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов".
И пообещал продолжение: "На днях попробуем более подробно". После этой публикации видео было немедленно удалено.
Затем украинские журналисты раскопали еще один любопытный факт. Оказалось, что 2015 год Вакарчук встречал в Майами на "русской вечеринке". В анонсе мероприятия отмечалось, что "организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России". На 2014-2015 годы пришлись самые ожесточенные бои в Донбассе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время выступления на концерте в клубе Stadium.Live в Москве. 2013 год
Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время выступления на концерте в клубе Stadium.Live в Москве. 2013 год
Вопрос гастролей и культурных связей с Россией крайне актуален для украинской политики, поскольку певцы и артисты активно участвуют в общественной жизни. Так, во время предвыборной кампании Владимира Зеленского упрекали в том, что он получал деньги из "страны-агрессора".
"Так карта легла"
Непримиримая противница контактов с Россией — певица Анастасия Приходько. В этом году она баллотировалась в Раду. Выдвигалась от "Батькивщины", финишировала девятой из тринадцати с 3,75 процента голосов. Хотя Приходько известна и за пределами Украины, винничане предпочли земляка — юриста Максима Пашковского.
Победительница "Фабрики звезд 2007", в 2009-м Приходько выступала от России на Евровидении и заняла 11-е место. В 2014-м безоговорочно поддержала Киев в конфликте на юго-востоке страны. "Мой голос мне дала не Россия. Мой талант мне дала не Россия. <…> А то, что я попала на российскую "Фабрику звезд", — воля случая. Так карта легла", — оправдывалась она перед "патриотической" аудиторией.
© РИА Новости / Дирекция общественных связей ПЕРВЫЙ КАНАЛ / Перейти в фотобанкПобедительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню "Мама". 2009 год
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню "Мама". 2009 год
По поводу концертов в России высказывалась категорично: "Зачем туда ездить? Или деньги не пахнут? <…> Я уже говорила, что считаю высшим предательством петь для оккупантов".
В 2018-м заявила, что уходит со сцены. Объясняла: "Устала слушать о том, что я неформат. К сожалению, то, что продается в магазинах "все по десять", покупают быстрее!" Решила попробовать себя в политике и вступила в "Батькивщину". Но успеха и тут не добилась.
Мимо Рады "пролетел" и певец Михаил Поплавский — ректор Киевского университета культуры и искусств, возглавивший список Аграрной партии. К его университетскому культуртрегерству многие относились весьма критично. В 2010-м представитель администрации президента Украины Анна Герман заявила, что "Поплавский наносит колоссальный вред украинской культуре".
"Его университет — это рассадник китча, безвкусицы и голых девиц", — подчеркнула она.
Диагноз "дебилизм"
Другой известный украинский рокер, Олег Скрипка, твердо отказался от выступлений в России. Правда, в Раду не пошел. Когда в 2009-м его попытались выдвинуть в президенты, он уклонился от такой чести, заявив, что его творчество вне политики. Хотя к тому времени уже успел поагитировать за первый Майдан в 2004 году. Сам Скрипка объяснял, что он просто был "за перемены".
Скрипка — последовательный националист. Еще в 2012-м он рассуждал об "антиукраинском расизме крымчан". "Севастополь — единственное место в мире, где негативно относятся к украинскому. За украинский язык там можно получить по морде", — жаловался рокер.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступает на сцене "Крокус Сити Холла". 2012 год
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступает на сцене "Крокус Сити Холла". 2012 год
С 2014-го выступал с концертами для "воинов АТО" (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе). Активно комментировал разные политические вопросы. Особенно запомнилось его высказывание о том, что "люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ". "Таким ставят диагноз "дебилизм", — уверял Скрипка. — Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ". Позднее он безуспешно пытался откреститься от этих слов — но в Сеть выложили аудиозапись.
Постмайданную реальность описывает в мрачных тонах. "Две трети наших концертов были в России. Это была наша аудитория, как ни странно, хотя ни одного русского слова не звучало. Украинский музыкальный товар продавался очень хорошо", — констатировал Скрипка, добавив, что гонорары у его коллег сократились в пять раз.
Древние культуры и цивилизации
Руслана Лыжичко считает, что гастроли в России — это выбор самого исполнителя. Победитель Евровидения-2004, она выступала в том же году на "оранжевом" Майдане, в 2006-м стала депутатом Верховной рады, правда, вскоре покинула стены парламента. Была доверенным лицом Юлии Тимошенко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПобедительница конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины Руслана Лыжичко
Победительница конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины Руслана Лыжичко
Второму Майдану наверняка запомнились яркие обещания Русланы — в декабре 2013-го она заявила, что готова раздеться до купальника, чтобы поддержать дух протестующих. Затем пригрозила сжечь себя, если не "произойдут изменения".
Певица помогала Майдану не только на словах: подала в суд иск, который позволил расформировать спецподразделения "Беркут", противостоявшие демонстрантам. После 2014-го активно поддерживала официальный Киев — не признала результаты крымского референдума, участвовала в антироссийских акциях.
В России о ней снова вспомнили в 2018-м, когда она парадоксально высказалась против политики украинизации, проводимой официальным Киевом. Привела при этом такие исторические аргументы: "Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию".
Теперь в Раду от "Слуги народа" прошли кавээнщик Юрий Корявченков, руководитель юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук, пародист Александр Скичко. Они пока не делали громких заявлений, но у них еще все впереди.