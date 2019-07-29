Управление "А" Центра специального назначения ФСБ (группа "Альфа")

Решение о ее создании было принято после террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, жертвами которого стали 11 членов израильской сборной. В преддверии летних Олимпийских игр 1980 года в Москве возникла необходимость иметь подразделение антитеррора, готовое к решению задач повышенной сложности.

Первоначально подразделение называлось просто "А", "Альфой" его окрестили журналисты в период августовского путча 1991 года. При разработке положения о российской группе "Альфа" новое название было утверждено президентским указом.

Основными задачами, которые стояли перед группой "А", были борьба с террористическими проявлениями, освобождение захваченных заложников, транспортных средств и государственных объектов на территории СССР и за ее пределами.

Быть зачисленным в группу могли только офицеры КГБ. Критерии отбора были самыми жесткие. Первый состав группы набирался из сотрудников, годных для службы в Воздушно-десантных войсках. Учитывались физические данные и достижения в различных дисциплинах. Особое внимание уделялось морально-деловым качествам и психологической выносливости. Формирование группы осуществлялось только на добровольной основе.

Первоначально группа "А" насчитывала 30 человек – начальник, его заместитель и четыре смены по семь человек. Первый набор состоял из сотрудников Седьмого управления КГБ. Первым командиром был назначен Герой Советского Союза полковник, впоследствии – генерал-майор, Виталий Бубенин.

В 1977 году было принято решение довести численность группы до 56 человек. В дальнейшем количество бойцов возрастало и с учетом региональных филиалов, созданных Хабаровске, Киеве, Минске, Алма­Ате, Краснодаре, Свердловске и составило к лету 1991 года более 500 человек.

Первоначально спецподразделение входило в Пятый отдел Седьмого управления КГБ, в начале 1990-х годов оно было передано в подчинение Главному управлению охраны России (ныне Федеральная служба охраны, ФСО). Сотрудники подразделения получили дополнительные задачи по обеспечению личной безопасности высших лиц государства.

В 1995 году "Альфа" вошла в состав Федеральной службы безопасности. С 1998 года Управление "А" является частью Центра специального назначения ФСБ России.

В июле 2019 года временно исполняющим обязанности начальника управления "А" назначен полковник Кирилл Курносов.

С 1970-х годов на вооружение группы "Альфа" находятся уникальные образцы оружия и спецсредств. Многие сотрудники "Альфы" умеют водить все виды бронетехники, имеют альпинистскую и водолазную подготовку. На основе мирового и собственного опыта в спецподразделении разработана и применяется соответствующая тактика (план "Набат"), обеспечивающая успех в самых трудных ситуациях.

Сотрудники спецподразделения участвовали в войне в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, в более чем тысячи специальных операций и оперативных мероприятий.

Группа "Альфа" принимала участие в освобождении заложников в Буденновске в июне 1995 года, в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, в школе № 1 в Беслане в сентябре 2004 года и др.

При исполнении служебных обязанностей погибли свыше 30 сотрудников спецподразделения.

За проявленный героизм бойцы группы "Альфа" были удостоены званий Героя России, орденов Мужества и других наград.

В октябре 1992 года была создана Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". В настоящее время организация насчитывает более 600 членов и пользуется большим авторитетом в обществе. Ассоциация проводит оказывает поддержку 12 подшефным школам, названным именами сотрудников подразделения, погибших при исполнении служебного долга. В ее структуру также входят детские спортивные и военно-спортивные клубы, ряд общественных организаций, коммерческие предприятия и частные охранные организации.