Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли за автографом клавишника группы Rammstein Флаке Лоренца в книжный магазин "Читай-город" в торговом центре "Европейский" в Москве, первые поклонники заняли очередь в 8 утра, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе издательства "Бомбора".
Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein состоится в "Лужниках" в понедельник. Накануне клавишник коллектива Флаке Лоренц принял участие в автограф-сессии в московском книжном магазине. Он подписал свои книги "Сегодня день рождения мира" и "Долбящий клавиши".
"В 8 утра очередь занял первый человек, всего за автографом пришли около двух тысяч человек. Продана одна тысяча книг", — сказали в издательстве.
Группа Rammstein была создана в 1994 году в Берлине. Особую известность коллективу принесли сценические выступления, часто сопровождаемые пиротехническим шоу. Rammstein продали в совокупности более 40 миллионов записей. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как "Mutter", "Ich will" и "Feuer Frei". В этом году они поедут по Европе с новым альбомом, который выйдет в мае, — первым после десятилетнего перерыва.
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