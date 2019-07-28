Названа дата начала продаж арбузов в Москве

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бахчевые развалы в Москве начнут работать 3 августа, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В прошлом году бахчевые развалы размещались только в специально отведенных местах. Несанкционированное размещение торговых точек по продаже бахчевых культур пресекалось властями.

Также работало порядка 240 бахчевых развалов по всей Москве, стоимость арбуза в таких точках составляла 25-30 рублей за килограмм, а дыни - 60-80 рублей за килограмм.