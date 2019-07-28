Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T23:29Z
https://ria.ru/20190728/1556955804.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152773/04/1527730483_0:0:1910:1074_1036x0_80_0_0_75b5a249eec24e3e2b9cfab333bbebb7.jpg
РИА Новости

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Вчера, 23:29
3116
CC0 / Suanpa / Арбузы
Арбузы
CC0 / Suanpa /
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бахчевые развалы в Москве начнут работать 3 августа, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В прошлом году бахчевые развалы размещались только в специально отведенных местах. Несанкционированное размещение торговых точек по продаже бахчевых культур пресекалось властями.
Также работало порядка 240 бахчевых развалов по всей Москве, стоимость арбуза в таких точках составляла 25-30 рублей за килограмм, а дыни - 60-80 рублей за килограмм.
Выращивание и сбор арбузов
17 июля, 08:05
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
3833136
Обсудить 5
МоскваОбщество
Рекомендуем
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
РИА
Новости
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Лента
новостей
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
АЗС
Названы европейские страны с самым доступным бензином
Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки
На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного экс-чиновника
Фото с места ДТП в Ленобласти
Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний
Хельсинки
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю
10:02На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
Лента новостейМолния