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РИА Новости

На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного экс-чиновника

Вчера, 23:12
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Судья на Кубани, заключившая под стражу тяжелобольного, лишена полномочий и седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок, сообщает комиссия квалификационной коллегии судей Краснодарского края.
Соответствующее решение в отношении судьи Кореновского районного суда Наталии Калиты принято 26 июля на очередном заседании по результатам проверки доводов по жалобе адвоката и сведений, изложенных в "Новой газете".
В феврале в СМИ получила резонанс история с арестом подследственного бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника, больного раком. Решение о том, чтобы находящегося в тяжелом состоянии мужчину принудительно привести в зал суда на очередное заседание, принимала судья Калита. Тогда, после вмешательства врачей, бывший глава Кореновского района не был заключен заключен под стражу, а был отправлен в больницу.
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По данным коллегии, в марте 2018 года комиссия уже рассматривала информацию о недостойном поведении судьи, поступившую от заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю. Оказалось, что судья рассматривала уголовное дело в отношении бывшего мужа, а следователь заявлял, что получал от нее угрозы по телефону. Тогда было принято решение о досрочном прекращении полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса. Однако, в июне дисциплинарная коллегия Верховного Суда его отменила. При этом за год до этого, в марте 2017 года, судья также уже наказывалась аналогичным образом.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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