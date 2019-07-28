На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного экс-чиновника

В феврале в СМИ получила резонанс история с арестом подследственного бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника, больного раком. Решение о том, чтобы находящегося в тяжелом состоянии мужчину принудительно привести в зал суда на очередное заседание, принимала судья Калита. Тогда, после вмешательства врачей, бывший глава Кореновского района не был заключен заключен под стражу, а был отправлен в больницу.

По данным коллегии, в марте 2018 года комиссия уже рассматривала информацию о недостойном поведении судьи, поступившую от заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю. Оказалось, что судья рассматривала уголовное дело в отношении бывшего мужа, а следователь заявлял, что получал от нее угрозы по телефону. Тогда было принято решение о досрочном прекращении полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса. Однако, в июне дисциплинарная коллегия Верховного Суда его отменила. При этом за год до этого, в марте 2017 года, судья также уже наказывалась аналогичным образом.