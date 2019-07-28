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РИА Новости

ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи

Вчера, 22:50
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.
ПНС утверждает в заявлении, что в результате авиаудара ЛНА в субботу по полевому госпиталю на юге столицы Триполи пять врачей погибли, и еще восемь членов медицинского персонала получили ранения.
Командующий ЛНА Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысяч получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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