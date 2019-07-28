В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

Ранее ведомство заявило, что визит главы правительства на полуостров для участия в праздновании Дня Военно-морского флота "не согласован с украинской стороной".

В ответ на это в Госдуме заявили, что на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что ждет от нового украинского лидера Владимира Зеленского признания Крыма российским. По его словам, этим глава государства мог бы подтвердить свою легитимность.

"Тем не менее Киев делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — заявил депутат.

Парламентарий напомнил, что поездка Медведева на полуостров полностью оправдана, так как это российская территория. Он подчеркнул, что премьер совершает рабочие визиты в рамках полномочий, и в этом нет ничего предосудительного.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков написал в твиттере , что с помощью протеста МИД Украины пытается удержать "на плаву" тему принадлежности Крыма.

"Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего", — отметил он.

Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения полуострова российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.