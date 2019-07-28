В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Ранее ведомство заявило, что визит главы правительства на полуостров для участия в праздновании Дня Военно-морского флота "не согласован с украинской стороной".
В ответ на это в Госдуме заявили, что на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что ждет от нового украинского лидера Владимира Зеленского признания Крыма российским. По его словам, этим глава государства мог бы подтвердить свою легитимность.
"Тем не менее Киев делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — заявил депутат.
Парламентарий напомнил, что поездка Медведева на полуостров полностью оправдана, так как это российская территория. Он подчеркнул, что премьер совершает рабочие визиты в рамках полномочий, и в этом нет ничего предосудительного.
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков написал в твиттере, что с помощью протеста МИД Украины пытается удержать "на плаву" тему принадлежности Крыма.
"Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего", — отметил он.
Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения полуострова российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".