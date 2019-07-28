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РИА Новости

В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым

Вчера, 22:42
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Ранее ведомство заявило, что визит главы правительства на полуостров для участия в праздновании Дня Военно-морского флота "не согласован с украинской стороной".
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В ответ на это в Госдуме заявили, что на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что ждет от нового украинского лидера Владимира Зеленского признания Крыма российским. По его словам, этим глава государства мог бы подтвердить свою легитимность.
"Тем не менее Киев делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — заявил депутат.
Парламентарий напомнил, что поездка Медведева на полуостров полностью оправдана, так как это российская территория. Он подчеркнул, что премьер совершает рабочие визиты в рамках полномочий, и в этом нет ничего предосудительного.
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В свою очередь, сенатор Алексей Пушков написал в твиттере, что с помощью протеста МИД Украины пытается удержать "на плаву" тему принадлежности Крыма.

"Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего", — отметил он.

Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения полуострова российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраина
Популярные комментарии
Во всем мире, включая Белоруссию ( так на всякий случай) Крым - это Украина .
28 июля, 23:33
Alex Markov
7131013123
Ну так съезди и посмотри на месте!
28 июля, 23:35
Мадуро Петрович-XXVIII
10320001
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