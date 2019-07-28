Министр юстиции Пуэрто-Рико отказалась заменить губернатора острова

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес заявила, что не хочет заменять губернатора острова, который пообещал вскоре уйти в отставку. Таким образом пока неясно, кто возглавит страну уже через неделю.

Действующий губернатор Рикардо Роселло 24 июля на фоне скандала после утечки компрометирующей переписки из мессенджера Telegram и последующих протестов заявил, что уйдет с поста 2 августа.

Согласно конституции острова, в случае отставки губернатора, до конца его четырехлетнего срока руководит страной госсекретарь, однако Луис Ривера Марин ранее ушел с этого поста. Следующим в списке тех, кто может занять губернаторское кресло, значится министр юстиции.

Васкес ранее подтвердила готовность занять должность.

"У меня нет интереса занять должность губернатора... Надеюсь, что губернатор найдет и предложит кандидатуру на пост госсекретаря до 2 августа, я ему об этом заявила", - заявила Васкес в Twitter в воскресенье.