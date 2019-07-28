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РИА Новости

Министр юстиции Пуэрто-Рико отказалась заменить губернатора острова

Вчера, 22:05
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес заявила, что не хочет заменять губернатора острова, который пообещал вскоре уйти в отставку. Таким образом пока неясно, кто возглавит страну уже через неделю.
Действующий губернатор Рикардо Роселло 24 июля на фоне скандала после утечки компрометирующей переписки из мессенджера Telegram и последующих протестов заявил, что уйдет с поста 2 августа.
Согласно конституции острова, в случае отставки губернатора, до конца его четырехлетнего срока руководит страной госсекретарь, однако Луис Ривера Марин ранее ушел с этого поста. Следующим в списке тех, кто может занять губернаторское кресло, значится министр юстиции.
Васкес ранее подтвердила готовность занять должность.
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"У меня нет интереса занять должность губернатора... Надеюсь, что губернатор найдет и предложит кандидатуру на пост госсекретаря до 2 августа, я ему об этом заявила", - заявила Васкес в Twitter в воскресенье.
Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто -Рико из Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Рики Мартин также участвовал в протестах.
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