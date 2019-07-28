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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:03
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Населенные пункты сирийских провинций Хама и Латакия подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-Эт-Тут и Кара-Джурн провинции Хама, Хараб-Эль-Хизато и Айн-Слеймо провинции Латакия", - сказал руководить Центра.
Сообщается, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор.
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