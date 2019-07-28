В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве двух сестер в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. Талдому ГСУ СК России по Московской области задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России)", — сказала она.

По данным следствия, 27 июля в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки совершили убийство двух сестер 1986 и 1976 годов рождения, задушив обеих.