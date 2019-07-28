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РИА Новости

В Крыму в ДТП погиб ребенок, еще четверо пострадали

Вчера, 21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в аварии в Крыму, в их числе пять детей, при этом одна из девочек скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Дорожная авария, по данным полиции, произошла на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ссонг-янг", двигаясь со стороны города Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем "Мерседес Бенц".
"В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобилях "Мерседес Бенц" и "Ссонг-янг", получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, при этом одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации", - говорится в сообщении.
Кроме того, пострадали взрослые – водители двух транспортных средств.
Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
25 июля, 17:20
В Крыму при столкновении двух автомобилей погиб человек
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