Лауреатом фестиваля "Просветитель" стал Хор Валаамского монастыря

ВАЛААМ, 28 июл — РИА Новости. Лауреатом фестиваля православного песнопения "Просветитель 2019", который проходил на Валааме 27-28 июля, стал Хор Валаамского монастыря, сообщил гостям и участникам фестиваля представитель профессионального жюри, член хорового общества Санкт-Петербурга Виктор Хапров.
"По мнению жюри, первое место фестиваля "Просветитель 2019" и золотая статуэтка Князя Владимира вручается победителю - Хору Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака, серебряная статуэтка и второе местo достается певице из Сербии Дивне Любоевич и ансамблю "Мелоди", третье место - Хору братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря",- сообщил со сцены Хапров.
Он отметил, что, "по мнению зрителей, которые голосовали сердцем, лучшим коллективом "Просветителя 2019" является Хор братии Валаамского монастыря".
Председатель профессионального жюри фестиваля, народный артист России Владислав Новак, говоря корреспонденту РИА Новости о распределении баллов среди коллективов, отметил, что борьба за первенство шла с разницей в сотые балла.
Напомним, что профессиональное жюри впервые оценивало работу певческих коллективов на фестивале. "Для нас эта работа была очень ответственной, ведь приходилось оценивать не просто певческое мастерство, а духовный труд", - сказал Новак.
Говоря о сложностях работы жюри, он подчеркнул, что у каждого коллектива были "свои особенности в направлении пения и профессиональной подготовки". "Сложность заключалась и в том, что на одной сцене выступали монашеские коллективы - наследники духовных традиций и настоящие профессионалы песнопения", - сказал он.
По традиции наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий вручил участникам фестиваля дипломы, а победителям - статуэтки. После церемонии награждения все участники и гости праздника вышли к сцене, чтобы запечатлеть торжественный момент на общем фото и сказать фестивалю "До новой встречи"!
31 июля 2018, 19:43Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на ВалаамеМеждународный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" прошел в конце июля уже в четвертый раз на Валааме. На остров съехались более 200 исполнителей православных песнопений и хоровые коллективы из России и зарубежья. Подробнее о фестивале - в фотоленте Ria.ru.