Лауреатом фестиваля "Просветитель" стал Хор Валаамского монастыря

ВАЛААМ, 28 июл — РИА Новости. Лауреатом фестиваля православного песнопения "Просветитель 2019", который проходил на Валааме 27-28 июля, стал Хор Валаамского монастыря, сообщил гостям и участникам фестиваля представитель профессионального жюри, член хорового общества Санкт-Петербурга Виктор Хапров.

"По мнению жюри, первое место фестиваля "Просветитель 2019" и золотая статуэтка Князя Владимира вручается победителю - Хору Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака, серебряная статуэтка и второе местo достается певице из Сербии Дивне Любоевич и ансамблю "Мелоди", третье место - Хору братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря",- сообщил со сцены Хапров.

Он отметил, что, "по мнению зрителей, которые голосовали сердцем, лучшим коллективом "Просветителя 2019" является Хор братии Валаамского монастыря".

Председатель профессионального жюри фестиваля, народный артист России Владислав Новак, говоря корреспонденту РИА Новости о распределении баллов среди коллективов, отметил, что борьба за первенство шла с разницей в сотые балла.

Напомним, что профессиональное жюри впервые оценивало работу певческих коллективов на фестивале. "Для нас эта работа была очень ответственной, ведь приходилось оценивать не просто певческое мастерство, а духовный труд", - сказал Новак.

Говоря о сложностях работы жюри, он подчеркнул, что у каждого коллектива были "свои особенности в направлении пения и профессиональной подготовки". "Сложность заключалась и в том, что на одной сцене выступали монашеские коллективы - наследники духовных традиций и настоящие профессионалы песнопения", - сказал он.