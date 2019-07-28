Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Силами Росгвардии проделана большая работа по разбору завалов, отлову собак, обеспечению местного населения питьевой водой, оказанию помощи по вывозу имущества из аварийного жилья. Выполнение задач по оказанию помощи людям продолжаются каждый день" - отметил командир воинской части полковник Алексей Троян.