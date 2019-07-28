Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T20:43Z
https://ria.ru/20190728/1556954076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/65/1556686569_0:113:3162:1892_1036x0_80_0_0_fe0374400d4935631055258a922bc9d4.jpg
РИА Новости

Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Вчера, 20:43
1593
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Силами Росгвардии проделана большая работа по разбору завалов, отлову собак, обеспечению местного населения питьевой водой, оказанию помощи по вывозу имущества из аварийного жилья. Выполнение задач по оказанию помощи людям продолжаются каждый день" - отметил командир воинской части полковник Алексей Троян.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
За прошедшую неделю, рассказали в Росгвардии, от мусора было очищено четыре улицы и 132 придворовых участка.
1000031
Обсудить 3
Паводок в Иркутской областиРосгвардияТулунПроисшествия
Рекомендуем
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического на 63 сантиметра
РИА
Новости
Виды Сахалина
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Хельсинки
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Лента
новостей
Фото с места ДТП в Ленобласти
Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Уровень воды в реке Ия в подтопленном Тулуне поднялся выше 7,5 метра
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
Сухуми
В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией
Сотрудники полиции и ФБР в Остине, штат Техас. 21 марта 2018
ФБР объявило награду за информацию о "розовой бандитке"
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин
Роберт Кочарян в суде
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Мэр Махачкалы проконтролирует составление списков дагестанских ополченцев
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50На Украине решили реформировать СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
08:59В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"
08:58Российский альпинист пропал в горах Киргизии
Лента новостейМолния