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РИА Новости

Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВиды Сахалина
Виды Сахалина
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
В древние время Сахалин был под юрисдикцией Китая, однако в 50-е годы девятнадцатого века государство ослабло и стало легкой мишенью для стран с мощным флотом. В обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.
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"Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая", — говорится в статье.
Во время раскопок российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами. Они обратились к китайским коллегам, которых "охватила грусть" от увиденного.
На артефакте были написаны стихи императора Цяньлуна, правящего в XVIII веке. В поэтической форме он рассказывал о своих успехах и утверждал, что "никто не сможет с ним сравниться".
"Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство", — считает журналист.
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Популярные комментарии
Все так и было. Но есть ещё одна тайна, которую я сейчас раскрою. Этот император был этническим укром. И Сахалин образовался от насыпанной земли, которую укры выгребли со дна Черного моря, когда его копали.
28 июля, 21:03
Naum Vygodsky
8416920228
Почему не вспомнил скифский период, а только удобный для Китая период истории.Почему не вспомнил, как Россия подарила Китаю атомную бомбу, или как русские разбили квантунскую армию японцев........ хорош мандарин.
28 июля, 21:07
KKlenowiy.klen
267411012
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