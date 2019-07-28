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РИА Новости

В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Вчера, 20:35
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл - РИА Новости. На старейшей метеорологической станции Финляндии, расположенной в столице страны, в воскресенье зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса, сообщает Метеорологический институт Финляндии.
Это самый жаркий день за 175 лет.
"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Финляндию и Хельсинки ждет похолодание из-за смещения атмосферного фронта.
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