В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна

В мае судья суда первой инстанции города Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила, что в кабинете Григоряна был проведен обыск в рамках уголовного дела, но детали не уточнила.

Ранее адвокат судьи Георгий Меликян заявил журналистам, что следственные действия против его подзащитного были проведены с многочисленными нарушениями закона. По его словам, Григоряну на основании поданной жалобы инкриминируется служебный подлог. Однако адвокат сообщил, что уголовное преследование в отношении судьи возможно только с разрешения Высшего судебного совета, а такого разрешения не было, следовательно, по его мнению, решение о возбуждении уголовного дела было принято с нарушением прав и законных интересов судьи. На этом основании защита потребовала отменить решение о возбуждении дела.