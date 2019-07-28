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РИА Новости

В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна

Вчера, 20:31
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© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
В мае судья суда первой инстанции города Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила, что в кабинете Григоряна был проведен обыск в рамках уголовного дела, но детали не уточнила.
"Полномочия судьи Григоряна приостановлены Высшим судебным советом. Судебный департамент это подтверждает", - сообщил собеседник агентства.
Ранее адвокат судьи Георгий Меликян заявил журналистам, что следственные действия против его подзащитного были проведены с многочисленными нарушениями закона. По его словам, Григоряну на основании поданной жалобы инкриминируется служебный подлог. Однако адвокат сообщил, что уголовное преследование в отношении судьи возможно только с разрешения Высшего судебного совета, а такого разрешения не было, следовательно, по его мнению, решение о возбуждении уголовного дела было принято с нарушением прав и законных интересов судьи. На этом основании защита потребовала отменить решение о возбуждении дела.
Роберт Кочарян в суде
17 июля, 14:27
В кабинете судьи, освободившего экс-главу Армении Кочаряна, провели обыск
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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