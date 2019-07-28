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РИА Новости

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Вчера, 20:19
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической. Об этом сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, 14-летний Оуэйн страдает от аутизма, болезненно переносит любые изменения и боится стричь волосы. Отец мальчика рассказал, что его сын всегда хотел иметь шевелюру, "как у серфера", и отказывался от любых походов парикмахеру.
Мать подростка часами пыталась распутать колтуны у него на голове, родные убеждали мальчика постричься, однако тот не соглашался на уговоры. Чтобы избежать насмешек одноклассников, Оуэйн стал прятать "прическу" под разными головными уборами.
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"Я пытался отвести его в парикмахерскую в течение десяти лет. Он был там в детстве, но с тех пор не хотел идти туда снова", — заявил отец Оуэйна журналистам. Он добавил, что школьник отказывался стричься даже у друзей семьи, работавших парикмахерами.
В какой-то момент руководство школы также обратило внимание родителей на необычный внешний вид сына. После долгих уговоров и угроз, что волосы просто могут выпасть, британец согласился пойти к барберу.
"Я впервые столкнулся с такими волосами", — говорит парикмахер Джим Уильямс.
Он отметил, что стрижка образовавшихся колтунов больше походила на "чистку картофеля" или сдирание обертки. Специалист хотел сохранить Оуэйну как можно больше волос и постарался, чтобы на голове почти не было коротко выбритых участков.
"В большинстве салонов с него, наверное, сняли бы скальп. Но я хотел, чтобы после этого его волосы выглядели хорошо", — отметил барбер.
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Сначала Уильямсон избавился от колтунов на голове, а потом стал работать над будущей формой стрижки. Парикмахер также посоветовал мальчику использовать специальные средства для ухода за волосами, чтобы тот смог получить желанную "прическу серфера".
Родители Оуэйна остались довольны его преображением. Они заметили, что подросток вел себя спокойно во время стрижки.
"Я не могу поверить, что он был таким храбрым", — похвалил Томас-старший сына.
Оуэйна уже записали на вторую стрижку в августе. При этом родители заверили ребенка, что не будут настаивать на повторном походе к парикмахеру.
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ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Очень интересно и очень важно. Уровень РИА.
28 июля, 20:20
Юрий Толстый
38120006
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