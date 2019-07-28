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РИА Новости

Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни

Вчера, 20:00
21016
© Мэрия города ГрозныйХас-Магомед Кадыров
Хас-Магомед Кадыров
© Мэрия города Грозный
Хас-Магомед Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 июл - РИА Новости. Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен исполняющим обязанности мэра Аргуна, сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей официальной странице в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что Хас-Магомед Кадыров, которому 28 лет, является близким родственником главы региона Рамзана Кадырова.
"Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия (и.о. мэра) на Хас-Магомеда Кадырова, ранее назначенного на должность первого заместителя руководителя мэрии города", - написал Даудов.
Ранее Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы Чечни, а также возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне и управление МВД России по городу Грозному.
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"Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях. Уверен, что Хас-Магомед продолжит преобразования в Аргуне", - говорится в сообщении.
По его словам, прежний мэр города Ибрагим Темирбаев "изъявил желание перейти на другую работу".
Город Аргун является вторым по численности населения в Чечне.
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Обсудить 5
Магомед ДаудовРамзан КадыровЧечняРоссияПолитика
Популярные комментарии
совпадение? не думаю)
28 июля, 20:09
Sikosi Nakosi
1900002
Классическая Российская демократия)
28 июля, 21:27
Амон
1610004
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