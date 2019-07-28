ФБР объявило награду за информацию о "розовой бандитке"

По информации ФБР, в двух из четырех случаев, которые произошли за последние восемь дней, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Она и стала причиной такого прозвища, которое ей дали сами правоохранители. Все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.