ФБР объявило награду за информацию о "розовой бандитке"

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
По информации ФБР, в двух из четырех случаев, которые произошли за последние восемь дней, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Она и стала причиной такого прозвища, которое ей дали сами правоохранители. Все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.
"Нападения" происходили по одной простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.
Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется.
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