Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T04:58Z
https://ria.ru/20190728/1556953416.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151693/02/1516930205_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_50814f3f2c485baf78267016bc7d01ed.jpg
РИА Новости

ФБР объявило награду за информацию о "розовой бандитке"

Вчера, 20:02
12975
© AFP 2019 / Suzanne CordeiroСотрудники полиции и ФБР в Остине, штат Техас. 21 марта 2018
Сотрудники полиции и ФБР в Остине, штат Техас. 21 марта 2018
© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
По информации ФБР, в двух из четырех случаев, которые произошли за последние восемь дней, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Она и стала причиной такого прозвища, которое ей дали сами правоохранители. Все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.
"Нападения" происходили по одной простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.
Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется.
Найроби. Архивное фото
21 ноября 2017, 20:56
В Кении грабители полгода рыли туннель, чтобы ограбить банк
7511783313
Обсудить 6
ФБРФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
РИА
Новости
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Виды Сахалина
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
В Подмосковье подростков заподозрили в убийстве двух женщин
Лента
новостей
Хабаровский пенсионер "проучил" шумных подростков из трубки-плевалки
Фото с места ДТП в Ленобласти
Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Хельсинки
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Стрельба на западе Калифорнии. 28 июля 2019 года
В Калифорнии десятки человек пострадали при стрельбе на фестивале
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
В Индии родился ребенок-русалка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50На Украине решили реформировать СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
08:59В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"
08:58Российский альпинист пропал в горах Киргизии
Лента новостейМолния