Южная Осетия попросила Италию о признании

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

РИМ, 28 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Южная Осетия обратилась к Италии с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД республики в стране Мауро Мурджа.

"Мы считаем, что наступило время, чтобы Италия в лице ее нынешнего правительства признала Республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН", - говорится в обращении Мурджи, поступившем в РИА Новости.

По его словам, Южная Осетия призывает все европейские нации "стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы".

Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство страны, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.