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РИА Новости

Южная Осетия попросила Италию о признании

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
РИМ, 28 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Южная Осетия обратилась к Италии с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД республики в стране Мауро Мурджа.
"Мы считаем, что наступило время, чтобы Италия в лице ее нынешнего правительства признала Республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН", - говорится в обращении Мурджи, поступившем в РИА Новости.
По его словам, Южная Осетия призывает все европейские нации "стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы".
Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство страны, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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