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РИА Новости

МИД допустил закупку оборудования из ЕС для реконструкции реактора в Араке

Вчера, 19:44
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Москва не исключает, что для реконструкции тяжеловодного реактора в Араке может быть поставлено и европейское оборудование, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Координацию (проекта) осуществляют Китай и Великобритания, они, видимо, решат по согласованию и во взаимодействии с иранцами, какое оборудование и из каких стран может быть поставлено для реализации этого проекта. То, что это будет европейское оборудование в какой-то части, я совершенно не могу исключать", - сказал Рябков журналистам.
Ранее он рассказал, что Москва оборудование для реактора поставлять не будет, а ограничится экспертным содействием.
Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.
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МИД РФЕвросоюзСергей РябковРоссияИранВ мире
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