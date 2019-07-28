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РИА Новости

Протестующие в Гонконге устраивают поджоги

Вчера, 18:51
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© REUTERS / Edgar SuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Гонконге устраивают поджоги в городе, сообщает полиция района.
Акция протеста, которая началась в воскресенье в 15.00 по местному времени (10.00 мск), изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Около 19.00 по местному времени (14.00 мск) полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения по -прежнему продолжаются.
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"Офицеры полиции проводят операцию по зачистке территории на востоке острова Гонконг, в то время как некоторые протестующие устроили поджоги в различных локациях", - говорится в опубликованном заявлении.
Сообщается, что в окрестностях района Шёнвань демонстранты подожгли тележку с различными предметами и толкнули ее в сторону полицейского кордона.
"Полиция осуждает эскалацию насилия протестующими и призывает всех сохранять спокойствие. Полиция повторяет, что протестующие, участвующие в несанкционированной акции, нарушают закон", - говорится в заявлении.
По данным СМИ, к настоящему моменту четыре человека госпитализированы, полиция арестовала около 10 человек.
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