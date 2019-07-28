СМИ узнали об уничтожении в Ливии двух украинских Ил-76

Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Ливии при ударе сил правительства национального согласия по аэропорту Аль-Джуфра подбили два украинских самолета Ил-76.

Об ударе написала Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС. О поражении украинских самолетов сообщил авиационный ресурс avia.pro

По информации портала, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время пользователь ЖЖ diana_mihailova утверждает, что самолеты принадлежали киевской грузовой авиакомпании Europa Air.

Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно Госреестру воздушных судов, в парке Europa Air имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

При этом украинский портал РИА Мелитополь сообщает, что в Ливии погиб пилот — уроженец этого города. Официального подтверждения данной информации нет.

В свою очередь, издание "Зеркало недели" написало, что сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ. Отмечается, что самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.