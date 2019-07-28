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РИА Новости

СМИ узнали об уничтожении в Ливии двух украинских Ил-76

Вчера, 18:33
5125
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Ливии при ударе сил правительства национального согласия по аэропорту Аль-Джуфра подбили два украинских самолета Ил-76.
Об ударе написала Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС. О поражении украинских самолетов сообщил авиационный ресурс avia.pro.
По информации портала, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время пользователь ЖЖ diana_mihailova утверждает, что самолеты принадлежали киевской грузовой авиакомпании Europa Air.
Ливия
Вчера, 00:46
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Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно Госреестру воздушных судов, в парке Europa Air имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.
При этом украинский портал РИА Мелитополь сообщает, что в Ливии погиб пилот — уроженец этого города. Официального подтверждения данной информации нет.
В свою очередь, издание "Зеркало недели" написало, что сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ. Отмечается, что самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.
Ил-76 - советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки, техники и грузов различного назначения. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28—60 тонн на расстояние 3600—4200 километров с крейсерской скоростью 770—800 километров в час.
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ЛивияУкраина
Популярные комментарии
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28 июля, 19:57
Русский Парень
731004
СССР строил эти самолеты для защиты страны и народа, а нынче на них барыжат оружием. Два транспортных самолета Ил-76ТД, принадлежащих украинской авиакомпании Europe Air (UR- CMC бывший СССР-76812 и UR-CRP бывший СССР-78734) были уничтожены. Командир UR-CMC погиб во время атаки, когда он пытался спасти бортовые документы. Это Владимир Бухальский,летчик-контрактник из Мелитополя который служил в горячих точках (кроме Ливии, в Ливане, Либерии).
28 июля, 21:40
SSanovich
1200000
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