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РИА Новости

Школьники "Сириуса" придумали, как производить энергию из подводных течений

Вчера, 18:40
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© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"Образовательный центр "Сириус" в Сочи
Образовательный центр Сириус в Сочи
© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества, научных институтов и российские школьники из центра "Сириус" разработали несколько инновационных проектов, в том числе метод, позволяющий производить электроэнергию из подводных течений, а также систему управления судами-"беспилотниками" при помощи дополненной реальности, рассказал РИА Новости гендиректор "Отраслевого центра Маринет" Александр Пинский.
Пинский рассказал агентству, что в рамках направления "Освоение Арктики и мирового океана" в центре для одарённых детей Сириус были реализованы пять исследовательских проектов. Это разработка макета арктической амфибийной платформы, создание элементов управления безэкипажными судами с использованием дополненной реальности, разработка подводного манипулятора, управляемого жестами рук, методики спутникового мониторинга канализационных выпусков и выбросов сточных вод в прибрежной зоне Черного моря, а также и разработка прототипа преобразователя подводных течений в электричество "Ныряющее крыло"".
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"Команда, работающая над проектом "Ныряющее крыло" под руководством экспертов компании "Энергоинновации" и Чувашского государственного университета, провела научные исследования по возможностям преобразования энергии подводных течений в электроэнергию, разработала и создала макет энергоустановки. Поскольку установка испытывалась не только в море, но и в бассейне, школьники также создали систему генерации искусственного течения для испытательного стенда", - рассказал Пинский.
"Генераторы на основе возобновляемых источников энергии океана (ВИЭО) являются одним из самых передовых рубежей прикладной науки об океане. Во всем мире сейчас делаются только первые шаги в этом направлении, пробуются различные технические и конструктивные решения в поиске наиболее оптимальных для создания коммерчески эффективных установок. Поэтому данное направление также обозначено как одно из приоритетных направлений "дорожной карты" Маринет", - добавил он.
Пять проектов в приоритетных направлениях "дорожной карты" Маринет – от исследования до изготовления и испытания прототипов выполнены при участии экспертов морской отрасли: представителей РАН, СПбМТУ, Института океанологии, Совкомфлота, Объединенной судостроительной корпорации и других научных центров и компаний.
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Также школьники под руководством экспертов Государственного морского университета имени Ушакова и компании "Кронштадт Технологии" разработали элементы автоматического и дистанционного управления судами с использованием средств смешанной виртуальной реальности. Эти средства были испытаны на флотилии макетов судов и вызвали интерес у капитанов-судоводителей, работающих в Арктике, говорит Пинский.
"Очевидно, что разработки этого проекта найдут свое применение во "взрослых" решениях уже в ближайшее время, поскольку технологии автономного судовождения и повышения безопасности судоходства в сложных условиях Арктики являются одним из самых востребованных направлений развития морских технологий сегодня", - уверен гендиректор Маринета. Кроме того, при участии Объединенной судостроительной корпорации, Нижегородского и Калининградского технологических госуниверситетов и Нижегородского детского речного пароходства был создан и испытан макет амфибийной грузовой платформы, способной двигаться по воде, суше и льду, что позволит обеспечить снабжение судов и транспортировку грузов на суда с необорудованных берегов Арктики.
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Образовательный центр "Сириус"РоссияТехнологииРИА Наука
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