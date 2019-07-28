В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка

КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в лесу Яшкинского района, когда вместе с отцом и ещё двумя старшими детьми они собирали грибы.

"В Яшкинском районе в результате поисковой операции найден пропавший в лесу 3-летний ребенок ", - говорится в сообщении.

Личный состав ОМВД России по Яшкинскому району обследовал лесной массив в районе поисков. К стражам порядка также присоединились спасатели и волонтеры. В результате ребенок был найден живым и возвращен родителям.