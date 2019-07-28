"Пятерка" призвала Иран не прекращать обязательства по СВПД, заявил Рябков

ВЕНА, 28 июл – РИА Новости. Участники встречи совместной комиссии в Вене призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана), что должно случиться 4-5 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В начале сентября контрольной датой будет 4-5 сентября, и в привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии "меньшее за меньшее" собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объема выполнения собственных обязательств",- сказал Рябков журналистам.

"Мы призвали иранцев все таки воздерживаться от этого и объяснили почему: чем больше осуществляется мер по демонтажу обязательств, пусть даже принятых на себя добровольно, тем выше политическая температура и выше шансы, что у некоторых остающихся участников СВПД могут сдать нервы и они пойдут в свою очередь на обострение",- отметил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что сама встреча 28 июля была экстренной, и евротройка (Франция, Германия, Британия) как раз созвала ее, чтобы проанализировать последствия уже предпринятых Тегераном шагов.

"Дальше по данному пути идти конечно можно, но это все более рискованно. Но для того, чтобы Иран воздержался, а мы об этом тоже сказали, остальным надо удвоить усилия для того, чтобы все-таки обеспечить Ирану приемлемый уровень нефтеэкспорта и создать условия для хотя бы относительной нормализации внешнеэкономической деятельности",- сказал Рябков.