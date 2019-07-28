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РИА Новости

"Пятерка" призвала Иран не прекращать обязательства по СВПД, заявил Рябков

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл – РИА Новости. Участники встречи совместной комиссии в Вене призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана), что должно случиться 4-5 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В начале сентября контрольной датой будет 4-5 сентября, и в привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии "меньшее за меньшее" собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объема выполнения собственных обязательств",- сказал Рябков журналистам.
"Мы призвали иранцев все таки воздерживаться от этого и объяснили почему: чем больше осуществляется мер по демонтажу обязательств, пусть даже принятых на себя добровольно, тем выше политическая температура и выше шансы, что у некоторых остающихся участников СВПД могут сдать нервы и они пойдут в свою очередь на обострение",- отметил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что сама встреча 28 июля была экстренной, и евротройка (Франция, Германия, Британия) как раз созвала ее, чтобы проанализировать последствия уже предпринятых Тегераном шагов.
Панорама Тегерана, Иран
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Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят
"Дальше по данному пути идти конечно можно,  но это все более рискованно. Но для того, чтобы Иран воздержался, а мы об этом тоже сказали, остальным надо удвоить усилия для того, чтобы все-таки обеспечить Ирану приемлемый уровень нефтеэкспорта и создать условия для хотя бы относительной нормализации внешнеэкономической деятельности",- сказал Рябков.
По его словам, если это будет сделано, тогда "в Тегеране станет легче принять решение о невведении дополнительных мер по снижению объема выполнения обязательств".
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Сергей РябковВенаРоссияИранВ мире
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