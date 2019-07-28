Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.

"Уровень воды в реке Ия составил 708 сантиметров по данным на 22.00 местного времени (17.00 мск - ред.). Это выше на 8 сантиметров критического уровня", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пока подтопления нет.

Ранее сообщалось, что в Тулуне и районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.