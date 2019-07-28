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РИА Новости
Ситуация в Судане

Оппозиция Судана обсудит конституционную декларацию, сообщили СМИ

Вчера, 17:47
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© STRINGERСуданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны
© STRINGER
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны. Архивное фото
КАИР, 28 июл - РИА Новости. Представители оппозиционных суданских "Сил за свободу и перемены" проведут в воскресенье во второй половине дня внутреннюю встречу для обсуждения всех положений конституционной декларации, на основании которой страна будет жить в предстоящий переходный период, сообщает суданское издание "Шурук". Такая встреча будет предварять возобновление официальных переговоров с военным советом Судана.
Ранее представитель Африканского союза, выступающего посредником на переговорах в Хартуме, сообщил, что переговоры между военными и гражданской оппозицией в очередной раз перенесены. Он также не смог назвать новую дату начала обсуждения.
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По информации издания "Шурук", полноценное возобновление переговоров, возможно, стартует в ближайший вторник, а до этого пройдут внутренние консультации оппозиции, а также консультации технического комитета переговоров.
В воскресенье в Хартуме должны возобновиться переговоры по конституционной декларации. Они уже несколько раз откладывались по требованию оппозиции, которой требовалось больше времени для консультаций. Оппозиционеры заявляют, что переговоры по декларации будут долгими из-за множества разногласий с военсоветом.
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