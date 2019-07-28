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РИА Новости

В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией

Вчера, 17:40
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© Sputnik / Shota NozadzeУчастники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
© Sputnik / Shota Nozadze
ТБИЛИСИ, 28 июл — РИА Новости. Парламентская оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники проводят в центре Батуми митинг за налаживание отношений с Россией, сообщает грузинский Первый канал.
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
"Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ", — заявила лидер партии Ирма Инашвили на митинге. Она также призвала власти страны к прямому диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация. Спецназ пресек беспорядки, разогнав митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате столкновений пострадали 240 человек, более 300 задержали.
Грузинский лари
25 июля, 18:34
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, который вступил в силу с 8 июля. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.
Позднее телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" выругался в адрес российского президента, чем спровоцировал волну осуждения в свой адрес. Жители Грузии опасались, что выходка журналиста вызовет еще большее обострение отношений между странами. Поведение Габунии осудили президент и премьер-министр страны.
Путин, комментируя предложения возбудить в России уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
В середине июля делегация оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" посетила Москву, где провела ряд встреч в Госдуме, обсудив перспективы восстановления российско-грузинских отношений.
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
15 июля, 17:52
Грузинский оппозиционный парламентарий пообещал еще не раз приехать в РФ
776103159666
Обсудить 113
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" Поздно пить боржоми", когда от него все отказались.
28 июля, 17:49
Козьма Прутков
1381201014
Вопрос, почему не разогнали грузинскую оппозицию, как это сделали в Москве?))
28 июля, 19:37
АБАфанасий Бессмертный
54600578
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