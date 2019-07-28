В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией

Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019

© Sputnik / Shota Nozadze Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019

ТБИЛИСИ, 28 июл — РИА Новости. Парламентская оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники проводят в центре Батуми митинг за налаживание отношений с Россией, сообщает грузинский Парламентская оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники проводят в центре Батуми митинг за налаживание отношений с Россией, сообщает грузинский Первый канал

Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.

"Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ", — заявила лидер партии Ирма Инашвили на митинге. Она также призвала власти страны к прямому диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация. Спецназ пресек беспорядки, разогнав митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате столкновений пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, который вступил в силу с 8 июля. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.

Позднее телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" выругался в адрес российского президента, чем спровоцировал волну осуждения в свой адрес. Жители Грузии опасались, что выходка журналиста вызовет еще большее обострение отношений между странами. Поведение Габунии осудили президент и премьер-министр страны.

Путин, комментируя предложения возбудить в России уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".