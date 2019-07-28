Рябков: партнеры по СВПД в Вене должны защитить проекты в Араке и Фордо

"Мы настоятельно потребовали от партнеров, чтобы они воспринимали эту работу как элемент общей ответственности всех участников СВПД. Мы не можем осуществлять проекты, составляющие если не ядро СВПД, то его важную и очень перспективную сферу реализации, на откуп, что называется, американским санкционщикам. Эти проекты надо совместно защищать, их надо ограждать, нужно искать решения, как это сделать даже при наихудшем развитии событий", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.