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РИА Новости

Рябков: партнеры по СВПД в Вене должны защитить проекты в Араке и Фордо

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Москва на встрече в Вене потребовала, чтобы партнеры по СВПД способствовали защите проектов в иранском Фордо и Араке от санкций США, ответственность должна быть коллективной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы настоятельно потребовали от партнеров, чтобы они воспринимали эту работу как элемент общей ответственности всех участников СВПД. Мы не можем осуществлять проекты, составляющие если не ядро СВПД, то его важную и очень перспективную сферу реализации, на откуп, что называется, американским санкционщикам. Эти проекты надо совместно защищать, их надо ограждать, нужно искать решения, как это сделать даже при наихудшем развитии событий", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.
Сергей Рябков
Вчера, 17:22
Ситуация вокруг СВПД требует министерской встречи, заявил Рябков
"Потому что отказываться от них нельзя", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Согласно СВПД, Иран должен преобразовать уранообогатительное предприятие Фордо в ядерный физический и технологический центр, а тяжеловодный реактор в Араке перепроектировать и перестроить на основе согласованного концептуального проекта конструкции с использованием топлива с обогащением до 3,67%.
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