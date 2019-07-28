В Киеве проходит крестный ход "новой церкви" Украины

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Крестный ход "новой церкви" Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет "митрополит" Епифаний.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. Это первый крестный ход после формирования "новой церкви" на Украине.

На литургии присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко. После литургии в Софийском соборе митрополит Эммануил зачитал обращение патриарха Константинопольского Варфоломея.

"По-отечески призываю всех вас, власть и государственные органы, но главное - побожный народ принять в свои объятья новую церковь, целью которой является объединение всех вас", - говорится в послании Варфоломея. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

После паломники отправились крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру по маршруту: Софийский Собор - Владимирский проезд - улица Трехсвятительская - парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

Полиция, нацгвардейцы и спасатели несут службу в усиленном режиме для охраны правопорядка, по маршруту хода дежурят медики.

"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих. Правопорядок обеспечивали около 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка", - цитирует пресс-служба МВД первого замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Глава церкви Епифаний заявил, что около 1,5 тысячи священнослужителей и 50 архиереев приняли участие в крестном ходе.

"Сегодня в украинском ходе приняли участие более 50 архиереев и примерно 1,5 тысячи священнослужителей", - сказал он, трансляцию вел телеканал "Прямой".

Ранее делегация материнской церкви Константинополя привезла частицу Древа Креста Господня и мощи святого апостола Андрея Первозванного и освященную воду с Влахерненской церкви Богородицы, святыни пронесут во время крестного шествия.

В субботу в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата. Паломники прошли от памятника князю Владимиру к Киево-Печерской Лавре. По данным МВД, в шествии приняли участие около 30 тысяч человек.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.