В Киеве проходит крестный ход "новой церкви" Украины

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Крестный ход "новой церкви" Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет "митрополит" Епифаний.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. Это первый крестный ход после формирования "новой церкви" на Украине.
На литургии присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко. После литургии в Софийском соборе митрополит Эммануил зачитал обращение патриарха Константинопольского Варфоломея.
"По-отечески призываю всех вас, власть и государственные органы, но главное - побожный народ принять в свои объятья новую церковь, целью которой является объединение всех вас", - говорится в послании Варфоломея. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
После паломники отправились крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру по маршруту: Софийский Собор - Владимирский проезд - улица Трехсвятительская - парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.
Полиция, нацгвардейцы и спасатели несут службу в усиленном режиме для охраны правопорядка, по маршруту хода дежурят медики.
"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих. Правопорядок обеспечивали около 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка", - цитирует пресс-служба МВД первого замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Глава церкви Епифаний заявил, что около 1,5 тысячи священнослужителей и 50 архиереев приняли участие в крестном ходе.
"Сегодня в украинском ходе приняли участие более 50 архиереев и примерно 1,5 тысячи священнослужителей", - сказал он, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Ранее делегация материнской церкви Константинополя привезла частицу Древа Креста Господня и мощи святого апостола Андрея Первозванного и освященную воду с Влахерненской церкви Богородицы, святыни пронесут во время крестного шествия.
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В субботу в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата. Паломники прошли от памятника князю Владимиру к Киево-Печерской Лавре. По данным МВД, в шествии приняли участие около 30 тысяч человек.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.