Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T17:28Z
https://ria.ru/20190728/1556951510.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киеве проходит крестный ход "новой церкви" Украины

Вчера, 17:28
2893
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Крестный ход "новой церкви" Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет "митрополит" Епифаний.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. Это первый крестный ход после формирования "новой церкви" на Украине.
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Вчера, 04:44
Экс-депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворожденной"
На литургии присутствовал пятый президент Украины Петр Порошенко. После литургии в Софийском соборе митрополит Эммануил зачитал обращение патриарха Константинопольского Варфоломея.
"По-отечески призываю всех вас, власть и государственные органы, но главное - побожный народ принять в свои объятья новую церковь, целью которой является объединение всех вас", - говорится в послании Варфоломея. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
После паломники отправились крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру по маршруту: Софийский Собор - Владимирский проезд - улица Трехсвятительская - парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.
Полиция, нацгвардейцы и спасатели несут службу в усиленном режиме для охраны правопорядка, по маршруту хода дежурят медики.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
24 июля, 10:00
Митрополит Иларион: признание ПЦУ любой Церковью лишь углубит разделение
"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих. Правопорядок обеспечивали около 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка", - цитирует пресс-служба МВД первого замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Глава церкви Епифаний заявил, что около 1,5 тысячи священнослужителей и 50 архиереев приняли участие в крестном ходе.
"Сегодня в украинском ходе приняли участие более 50 архиереев и примерно 1,5 тысячи священнослужителей", - сказал он, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Ранее делегация материнской церкви Константинополя привезла частицу Древа Креста Господня и мощи святого апостола Андрея Первозванного и освященную воду с Влахерненской церкви Богородицы, святыни пронесут во время крестного шествия.
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
17 июля, 15:38
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
В субботу в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата. Паломники прошли от памятника князю Владимиру к Киево-Печерской Лавре. По данным МВД, в шествии приняли участие около 30 тысяч человек.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
17 июля, 08:00
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
138121218
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Лента
новостей
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Погибшая девушка-блогер
"Не давала покоя": знакомая зарезанной блогерши рассказала о ее завистниках
Киево-Печерская лавра
Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
В Госдуме осудили протест Киева из-за поездки Медведева в Крым
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Первые операции через систему INSTEX уже совершены, заявил Рябков
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50На Украине решили реформировать СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
08:59В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"
08:58Российский альпинист пропал в горах Киргизии
Лента новостейМолния