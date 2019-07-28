Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.

НОВАТ представит в Москве два балетных шедевра Петра Ильича Чайковского – "Спящую красавицу" и "Лебединое озеро".

"Почти 40 лет наша балетная труппа не выступала на исторической сцене Большого театра. Представить НОВАТ московской публике в Год театра – особая честь и ответственность. Мы выбрали два самых ярких спектакля, по которым можно судить, какой наш театр сегодня",- сказал накануне гастролей художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

По его словам, спектакли, вошедшие в гастрольную программу, представят два разных подхода к сохранению классического балетного наследия.

"Спящую красавицу в Новосибирске поставил выдающийся испанский хореограф Начо Дуато. Вдохновленный хореографией Мариуса Петипа, наш современник по-своему переосмысливает стиль великого предшественника, сочетая прочтение с легкой иронией", - отметил Кехман.

Спектакль "Лебединое озеро", премьера которого прошла в НОВАТе в мае этого года, - это возрожденная Михаилом Мессерером знаменитая постановка его дяди, прославленного Асафа Мессерера в Большом театре в 1956 году, и основанная на хореографическом тексте Александра Горского.

В гастрольных спектаклях НОВАТа на сцене Большого театра примет участие звезда мирового балета Иван Васильев. Премьер Михайловского театра, приглашенный солист ГАБТа и НОВАТа исполнит партию Злого гения в балете "Лебединое озеро" 6,7 и 8 августа.

Новосибирский театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. А первые гастроли на сцене ГАБТа прошли в 1955 году.

"Мы будем рады видеть Новосибирский театр в Москве, тем более, что сейчас мы ведем переговоры об ответственных гастролях Большого театра в Новосибирске", - сказал накануне гастролей генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.