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РИА Новости

Ситуация вокруг СВПД требует министерской встречи, заявил Рябков

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) настолько серьезна, что требуется министерская встреча, искусственно затягивать сроки ее созыва не стоит, при этом мероприятие должно быть хорошо подготовлено, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается министерской встречи, то все участники мероприятия едины во мнении о необходимости ее проведения, не было никаких расхождений в оценках того, что ситуация вокруг СВПД настолько серьезна, что это требует рассмотрения именно на политическом министерском уровне", - сказал Рябков по итогам заседания совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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Рябков заявил о необходимости ограждения СВПД от деструктивных шагов США
"По срокам все будет зависеть от того, как удастся ее подготовить. Это тоже общая позиция. Она самоочевидна: нельзя допустить, чтобы министры, встретившись, не сформулировали конкретные решения и конкретную схему дальнейших действий по сохранению СВПД и ограждения этой договоренности от деструктивного воздействия американской политики", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он отметил, что в ближайшее время будет проведена экспертная работа по подготовке министерской встречи.
"Видимо, понадобятся какие-то проговоры по столицам, дополнительные созвоны или переписка для того, чтобы можно было приемлемое для всех время для подобного контакта найти. Но мы не хотели бы, чтобы это мероприятие искусственно откладывалось на все более долгий срок", - добавил Рябков.
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Сергей РябковВенаРоссияИранВ мире
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