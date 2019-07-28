Ситуация вокруг СВПД требует министерской встречи, заявил Рябков

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) настолько серьезна, что требуется министерская встреча, искусственно затягивать сроки ее созыва не стоит, при этом мероприятие должно быть хорошо подготовлено, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается министерской встречи, то все участники мероприятия едины во мнении о необходимости ее проведения, не было никаких расхождений в оценках того, что ситуация вокруг СВПД настолько серьезна, что это требует рассмотрения именно на политическом министерском уровне", - сказал Рябков по итогам заседания совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.

"По срокам все будет зависеть от того, как удастся ее подготовить. Это тоже общая позиция. Она самоочевидна: нельзя допустить, чтобы министры, встретившись, не сформулировали конкретные решения и конкретную схему дальнейших действий по сохранению СВПД и ограждения этой договоренности от деструктивного воздействия американской политики", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он отметил, что в ближайшее время будет проведена экспертная работа по подготовке министерской встречи.