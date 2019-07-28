Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси, сообщил в воскресенье информационный центр УПЦ в Facebook.

"Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси. Возглавил праздничное богослужение на соборной площади лавры предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Онуфрий", - говорится в сообщении.