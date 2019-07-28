Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси, сообщил в воскресенье информационный центр УПЦ в Facebook.
"Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси. Возглавил праздничное богослужение на соборной площади лавры предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Онуфрий", - говорится в сообщении.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.
Вчера, 03:18День крещения Руси