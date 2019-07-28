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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси, сообщил в воскресенье информационный центр УПЦ в Facebook.
"Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День крещения Руси. Возглавил праздничное богослужение на соборной площади лавры предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Онуфрий", - говорится в сообщении.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.
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Религия и мировоззрениеКрещение РусиМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьУкраинаОбщество
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