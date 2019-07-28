На стартовый стол Байконура вывели ракету "Союз-2.1а"

Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур". Архивное фото

Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-12", которому 31 июля предстоит доставить грузы для экипажа Международной космической станции (МКС), транспортировали на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил в субботу Роскосмос.

Запуск корабля "Прогресс МС-12" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 31 июля в 15.10 мск, стыковка с МКС - в 18.35 мск.

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.