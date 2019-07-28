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РИА Новости

На стартовый стол Байконура вывели ракету "Союз-2.1а"

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Григорий СысоевУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-12", которому 31 июля предстоит доставить грузы для экипажа Международной космической станции (МКС), транспортировали на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил в субботу Роскосмос.
Запуск корабля "Прогресс МС-12" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 31 июля в 15.10 мск, стыковка с МКС - в 18.35 мск.
"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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Байконур (космодром)РоскосмосРИА Наука
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