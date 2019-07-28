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РИА Новости

В Южной Корее планируют массовые акции протеста против Японии

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сеул
Города мира. Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Города мира. Сеул. Архивное фото
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Южнокорейцы планируют проведение многотысячных акций протеста против действий правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое в начале июля приняло решение о введении ограничений на экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования, пишет газета Korea Times.
Первая подобная акция протеста, собравшая около пяти тысяч человек, прошла в Сеуле накануне вечером. Последующие акции планируется провести на выходных двух первых недель августа, а также 15 августа, когда отмечается День освобождения Кореи.
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В акциях, как ожидаются, примут участие активисты из почти 600 общественных организаций по всей стране, а также обычные граждане. Люди призывают бойкотировать японские товары в ответ на введенные Японией экспортные ограничения. Кроме этого, протестующие требует от премьер-министра Японии Синдзо Абэ принести официальные извинения за принудительное привлечение южнокорейцев к труду на японских предприятиях в годы Второй мировой войны.
Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.
Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Помимо ограничений Япония также намерена исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились сомнения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к процессу по продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре прошлого года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи за то, что они были принудительно привлечены к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Для разрешения возникших противоречий Япония предложила созвать международную арбитражную комиссию, но южнокорейская сторона отказалась от этого.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Вчера, 11:24
Главы МИД Японии и Южной Кореи могут встретиться в Бангкоке
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Южная КореяЯпонияВ мире
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