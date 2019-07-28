Шестерых пострадавших при стрельбе в Нью-Йорке выписали из больниц

В субботу один человек погиб, 11 пострадали в результате стрельбы, которую открыли двое неизвестных на местном празднике.

По его словам, на мероприятии работали более 100 полицейских. Тем не менее, пока стрелявшие на свободе. Сразу после стрельбы они скрылись в толпе. О причинах, спровоцировавших стрельбу, пока не сообщается. Полиция ищет преступников.