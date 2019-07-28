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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод УПЦ создал комиссию по обмену пленными в Донбассе

Вчера, 16:54
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© Фото : сайт Украинской православной церквиЗаседание Священного синода Украинской православной церкви
Заседание Священного синода Украинской православной церкви
© Фото : сайт Украинской православной церкви
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает в воскресенье пресс-служба УПЦ.
"Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех". А также была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеВооруженный конфликт на востоке УкраиныМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийДонбассНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьКиевВ мире
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