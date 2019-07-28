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РИА Новости

В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП "Марьинка"

Вчера, 16:51
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее штаб операции объединенных сил Украины сообщил, что ночью из крупнокалиберного оружия был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".
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"В ходе проведенного разбирательства по факту обвинения подразделений Народной милиции ДНР в ведении огня по КПВВ "Марьинка" установлено, что факт открытия огня из автоматического оружия в данном районе сегодня ночью имел место быть, однако произошел при других обстоятельствах, нежели указано в заявлении украинских оккупантов", - сказал в воскресенье журналистам представитель ведомства.
По его словам, ночью к пункту пропуска на подконтрольной Киеву территории подъехал микроавтобус. Из него вышли несколько вооруженных людей, которые направились к административным зданиям.
"Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста народной милиции, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских боевиков. Ответным огнем украинских силовиков беглецы были нейтрализованы. По нашим данным - один убит, второй тяжело ранен", - отметил представитель Народной милиции.
Он добавил, что "налицо откровенная ложь и несогласованность украинских силовых ведомств, которые утром заявляют об отсутствии обстрелов с нашей стороны, а уже к обеду другие их пропагандисты выступают с обвинениями в адрес военнослужащих ДНР".
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