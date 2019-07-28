Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T16:48Z
https://ria.ru/20190728/1556950828.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/42/1533504214_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_62c388e8f5deb9198117a65108c24cae.jpg
РИА Новости

На встрече в Вене обсудили тему задержания иранского танкера, заявил Рябков

Вчера, 16:48
365
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Обсуждение темы задержания иранского танкера в Гибралтаре прошло "энергично", но взаимопонимания достигнуто не было, заявил на встрече представителей "пятерки" и Ирана в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что ситуация вокруг задержания британского танкера в Ормузском заливе на встрече в Вене не рассматривалась.
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 15:26
Роухани назвал главную причину напряженности в Персидском заливе
"А Гибралтар был затронут. И обсуждение проблемы с задержанием этого танкера с грузом иранской нефти прошло достаточно энергично, я бы сказал, по-боевому. Мы интересовались правовой стороной этого дела. Были определенные обмены репликами - довольно развернутыми - между представителями Ирана и Великобритании",- сказал Рябков журналистам.
"Не могу сказать, что дискуссия увенчалась достижением какого-то взаимопонимания, скорее наоборот, но в любом случае она было полезной с точки зрения прояснения позиций сторон",- отметил замглавы МИД РФ.
200123
Обсудить 0
Сергей РябковГибралтарВенаИранВ мире
Рекомендуем
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Первые операции через систему INSTEX уже совершены, заявил Рябков
РИА
Новости
Панорама Тегерана, Иран
Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
В МИД рассказали о шансах Лаврова и Помпео встретиться на саммите АСЕАН
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: партнеры по СВПД в Вене должны защитить проекты в Араке и Фордо
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков заявил о необходимости ограждения СВПД от деструктивных шагов США
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Иране рассказали, что ищут новые способы обхода санкций США
Сергей Рябков
Ситуация вокруг СВПД требует министерской встречи, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
"Пятерка" призвала Иран не прекращать обязательства по СВПД, заявил Рябков
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал главную причину напряженности в Персидском заливе
Офицеры саудовской армии возле истребителей F-15
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани надеется, что Джонсон поможет наладить отношения с Британией
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50На Украине решили реформировать СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
08:59В Иркутской области ограничили движение фур на трассе "Байкал"
08:58Российский альпинист пропал в горах Киргизии
Лента новостейМолния