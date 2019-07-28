На встрече в Вене обсудили тему задержания иранского танкера, заявил Рябков

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Обсуждение темы задержания иранского танкера в Гибралтаре прошло "энергично", но взаимопонимания достигнуто не было, заявил на встрече представителей "пятерки" и Ирана в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг задержания британского танкера в Ормузском заливе на встрече в Вене не рассматривалась.

"А Гибралтар был затронут. И обсуждение проблемы с задержанием этого танкера с грузом иранской нефти прошло достаточно энергично, я бы сказал, по-боевому. Мы интересовались правовой стороной этого дела. Были определенные обмены репликами - довольно развернутыми - между представителями Ирана и Великобритании",- сказал Рябков журналистам.