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РИА Новости

Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят

Вчера, 16:45
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл – РИА Новости. Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если требования Тегерана не будут удовлетворены, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В свою очередь подчеркну, что мы продолжим сокращать свои обязательства до тех пор, пока требования Ирана не будут удовлетворены", - заявил Аракчи.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Вчера, 16:02
Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене
Он также добавил, что заседание совместной комиссии в Вене было "конструктивным".
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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