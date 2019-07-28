Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят

ВЕНА, 28 июл – РИА Новости. Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если требования Тегерана не будут удовлетворены, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"В свою очередь подчеркну, что мы продолжим сокращать свои обязательства до тех пор, пока требования Ирана не будут удовлетворены", - заявил Аракчи.

Он также добавил, что заседание совместной комиссии в Вене было "конструктивным".

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.