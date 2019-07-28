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РИА Новости

Рябков заявил о необходимости ограждения СВПД от деструктивных шагов США

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о необходимости ограждения СВПД от деструктивных шагов Вашингтона.
"Мы настоятельно потребовали от партнеров, чтобы они воспринимали эту работу как элемент общей ответственности всех участников СВПД. Мы не можем осуществлять проекты, составляющие если не ядро СВПД, то его важную и очень перспективную сферу реализации, на откуп, что называется, американским санкционщикам. Эти проекты надо совместно защищать, их надо ограждать, нужно искать решения, как это сделать даже при наихудшем развитии событий", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
18 июля, 20:22
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