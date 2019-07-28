Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в направлении саудовского города Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики арабскому спутниковому телеканалу Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в направлении саудовского города Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики арабскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia

По словам аль-Малики, силам коалиции удалось сбить беспилотник хуситов, который пытался нанести удары по городу Наджран. Кроме того, он назвал недостоверной информацию о том, что хуситы нанесли удары по саудовскому аэропорту Наджран.

Ранее в воскресенье подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, что их беспилотники атаковали саудовский аэропорт Наджран.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.