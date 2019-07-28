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РИА Новости

Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов

Вчера, 16:31
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© AFP 2019 / Fayez NureldineОфицеры саудовской армии возле истребителей F-15
Офицеры саудовской армии возле истребителей F-15
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Офицеры саудовской армии возле истребителей F-15. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в направлении саудовского города Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики арабскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia.
По словам аль-Малики, силам коалиции удалось сбить беспилотник хуситов, который пытался нанести удары по городу Наджран. Кроме того, он назвал недостоверной информацию о том, что хуситы нанесли удары по саудовскому аэропорту Наджран.
Сторонники хуситов в столице Йемена Сане
Вчера, 10:11
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников
Ранее в воскресенье подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, что их беспилотники атаковали саудовский аэропорт Наджран.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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