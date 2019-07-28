На Ямале загорелся двухэтажный жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл - РИА Новости. Жилой двухэтажный дом горит в городе Губкинский (ЯНАО), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ведомство уточняет, что пожар в деревянном доме, в котором прописаны 47 человек, начался в воскресенье около 16.30 (14.30 мск).

"На момент прибытия (пожарных) наблюдалось открытое горение с окна второго этажа... На данный момент происходит горение первого, второго этажа и кровли по всей площади. По предварительной информации, 10 человек вышли из дома самостоятельно. Погибших и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.

По данным управления МЧС, на месте дежурит мобильный пункт обогрева, кроме того, открыт пункт временного размещения на базе местной Детской школы искусств. Причина пожара пока устанавливается, добавили в ведомстве.