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РИА Новости

Участники ядерной сделки твердо привержены ей, заявил постпред России

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участники ядерной сделки твердо привержены ее выполнению, хотя американские санкции и подрывают этот процесс, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания совместной комиссии в Вене.
"Сессия Совместной Комиссии по СВПД в Вене 28.07 позволила всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договоренности с акцентом на ее ядерную и экономическую составляющие. Очевидно, что санкции США подрывают "ядерную сделку". Однако все участники твердо ей привержены", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter.
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в воскресенье в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
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Вчера, 16:02
Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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