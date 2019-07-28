Участники ядерной сделки твердо привержены ей, заявил постпред России

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участники ядерной сделки твердо привержены ее выполнению, хотя американские санкции и подрывают этот процесс, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания совместной комиссии в Вене.

"Сессия Совместной Комиссии по СВПД в Вене 28.07 позволила всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договоренности с акцентом на ее ядерную и экономическую составляющие. Очевидно, что санкции США подрывают "ядерную сделку". Однако все участники твердо ей привержены", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter

Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в воскресенье в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.