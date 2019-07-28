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РИА Новости

Транзит газа через Украину снизился после перезапуска "Северного потока"

Вчера, 15:15
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Объем транспортировки газа через территорию Украины снизился с возобновлением поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
"Северный поток" в субботу, 27 июля, после планового ежегодного техобслуживания возобновил поставки российского газа по обеим ниткам - на четыре дня раньше запланированного срока. Оператор проекта Nord Stream AG ранее планировал провести техобслуживание газопровода с 16 по 30 июля включительно.
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По данным словацкого оператора Eustream, фактическая прокачка газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной, уже в субботу снизилась почти до 146 миллионов кубометров, тогда как днем ранее она составляла почти 194 миллиона кубометров.
На воскресенье заявка на прокачку газа через эту станцию составляет около 144 миллионов кубов, на понедельник - 150 миллионов.
В среднем за 11 дней, во время которых "Северный поток" находился на плановом ремонте, прокачка газа по данному направлению составляла около 198 миллионов кубометров в сутки.
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