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РИА Новости

Опубликовано видео испытаний противоракетного комплекса "Хец-3" на Аляске

Вчера, 16:02
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео испытаний противоракетного комплекса "Хец-3" израильскими и американскими военными на Аляске.
На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом "Хец-3".
Ранее Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить". По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий.
"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет.
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Популярные комментарии
Красиво, здорово! Молодцы!
28 июля, 16:24
Светлана ST
2111111436
Красиво пошла. Молодцы. Так держать.
28 июля, 17:27
Русский Бот
751011124
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