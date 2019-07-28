Опубликовано видео испытаний противоракетного комплекса "Хец-3" на Аляске

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео испытаний противоракетного комплекса "Хец-3" израильскими и американскими военными на Аляске.
На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом "Хец-3".
בשבועות האחרונים ערכנו ניסויים סודיים פורצי דרך בטיל ״חץ 3״. הניסויים הצליחו מעבר לכל דימיון.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 июля 2019 г.
היום יש לישראל את היכולות לפעול נגד טילים בליסטיים שישוגרו נגדנו מאיראן ומכל מקום אחר. זהו הישג אדיר לביטחון ישראל.
יידעו כל אויבינו - גם בהגנה וגם בהתקפה - שאנחנו נוכל להם. pic.twitter.com/UhB1DZUsKf
Ранее Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить". По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий.
"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет.