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РИА Новости

На предприятии в Запорожье произошла утечка тетрахлорида титана

Вчера, 16:01
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Утечка тетрахлорида титана произошла на Запорожском титано-магниевом комбинате, спасатели предупредили испарение химических веществ, сообщается на сайте региональной Госслужбы по ЧС.
"К месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - сообщила пресс-служба.
Для осаждения паров спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и пены.
Работники предприятия для ликвидации течи перекрыли вентиль и установили бандаж. Химическое вещество перекачали в другую цистерну.
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Тетрахлорид титана токсичен при вдыхании паров и воздействии на кожу, поражает слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, а также роговицы глаз. Вызывает ожоги кожи и бронхит.
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