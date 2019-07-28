На предприятии в Запорожье произошла утечка тетрахлорида титана

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Утечка тетрахлорида титана произошла на Запорожском титано-магниевом комбинате, спасатели предупредили испарение химических веществ, сообщается на сайте региональной Госслужбы по ЧС.

"К месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - сообщила пресс-служба.

Для осаждения паров спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и пены.

Работники предприятия для ликвидации течи перекрыли вентиль и установили бандаж. Химическое вещество перекачали в другую цистерну.